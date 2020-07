Avto s slovenskimi oznakami uničen. Prikolica se je odpela, umrlo 27-letno dekle

Huda prometna nesreča se je včeraj popoldne zgodila na cesti med Senjem in Vratnikom. Kot poroča Index.hr, je umrlo 27-letno dekle.



Nesreča se je zgodila ob 12.30, ko je 55-letni voznik s priklopnikom upravljal tovorno vozilo s hladilno prikolico z zadrskimi oznakami iz smeri Senja v smeri proti Vratniku. Iz neznanega vzroka se je prikolica odpela od tovornega vozila in prešla na drugo stran vozišča. Avto s slovenskimi oznakami, v katerem sta bila 28-letni voznik in 27-letna sovoznica, je ob tem trčil v prikolico.



Novi list poroča, da sta v avtomobilu sedela 28-letni voznik, ki se je hudo poškodoval, in 27-letnica, ki je na poti v reško bolnišnico umrla.