Znane podrobnosti grozljive smrti moškega v okolici Horjula

Poročali smo o hudi nesreči pri delu, v kateri je v sredo v okolici Horjula umrl moški. Policija je razkrila nekaj več podrobnosti.O nesreči je bila policija obveščena malo pred 10. uro. Po do zdaj zbranih obvestilih se je nesreča zgodila pri utrjevanju struge potoka, kjer se je na dva delavca porušil betonski podporni zid. Ena oseba je bila pri tem lažje telesno poškodovana, 45-letni moški pa je zaradi hudih poškodb na kraju umrl.Gasilci PGD Horjul in GB Ljubljana so sprostili dostop do osebe in jo izvlekli.Policisti so opravili ogled, ki se ga je udeležil tudi delovni inšpektor, in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.