Strašna smrt, moškega izvlekli gasilci

Ob 9.36 se je Na Vovčnah v Horjulu pri obnavljanju objekta na delavca podrl kamniti zid. Poškodbe so bile tako hude, da je delavec umrl na kraju dogodka. Gasilci PGD Horjul in GB Ljubljana so sprostili dostop do osebe in jo izvlekli, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Komentarji: