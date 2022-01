Vsi štirje ustreljeni v glavo, Kamenik ponovno na sodišče

Sedemnajstega januarja se bo začelo novo sojenje v primeru štirikratnega umora v Tekačevem. Toda Konjičan Kristijan Kamenik v tej zadevi ne bo prvič sedel na zatožno klop celjske okrožne sodnije. Prvič je to storil pred natanko 24 leti. Tedaj je štel skoraj še rosnih 25 let. Zanikal krivdo Kronisti so davnega januarja 1998 poročali o začetku sodnega procesa in o tožilskih očitkih na njegov račun: »Obtožnica Kamenika bremeni, da se je združil z neznanim sostorilcem, da bi iz koristoljubnosti vzel življenje zakoncema, 73-Ietnemu Štefanu in 75-letni Frančiški Poharc, ter njunima podnajemn...