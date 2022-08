Večerna drama na Šmarni gori: posredovali poklicni gasilci in reševalci

Ob 20.09 je na poti na Šmarno goro, ki se nahaja v občini Ljubljana, padla pohodnica in si poškodovala zapestje ter golenico. Gorski reševalci GRS Ljubljana in gasilci Gasilske brigade Ljubljana so pohodnico oskrbeli in ji imobilizirali zapestje.

Gorski reševalci so jo s terenskim vozilom prepeljali do vasi Zavrh in predali reševalcem RP KC Ljubljana, poroča Uprava za zaščito in reševanje.