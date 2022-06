Prestrašena in močno travmirana zaradi poskusa umora, ki ga je na srečo preživela, je na prostor za priče včeraj stopila 23-letna Vanja Zgonec iz Postojne. S svojim krvnikom, nekdanjim sodelavcem in sokrajanom, 24-letnim Hristijanom Bozovom, ki je obtožen poskusa umora, se ni zmogla srečati. Medtem ko je pričala, je obtoženi sedel pred razpravno dvorano koprskega okrožnega sodišča, oškodovanka pa je skozi stranska vrata vstopila v dvorano. Med njenim zaslišanjem ni bil navzoč. Po napadu možganska kap »Tistega dne sem se vrnila iz nočne izmene iz Prestranka. Do Bar-Bora v Postojni me j...