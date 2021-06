V tretje oproščen krivde

Rekordni rezultati

Okrajno sodišče je pritrdilo obrambi, da ne gre za zlorabo notranjih informacij, tožilstvo pa je že napovedalo pritožbo.

Sodišče v ravnanju obdolženca ni našlo naklepa, z nakupom delnic pa da je hotel izkazati zaupanje v družbo, ki jo je vodil. FOTO: Jure Eržen

Potem ko je vrhovno sodišče maja lani razveljavilo obsodilno sodbo zazaradi zlorabe notranjih informacij pri nakupu delnic Petrola in zadevo vrnilo v ponovno odločanje, je ljubljansko okrajno sodišče nekdanjega predsednika uprave Petrola v ponovljenem postopku, že tretjem, oprostilo. Sodba še ni pravnomočna, saj je tožilstvo takoj po razglasitvi napovedalo pritožbo.Kryžanowski se je na zatožni klopi znašel zaradi očitkov, da je med 16. in 21. aprilom 2008, to je le nekaj dni pred objavo rekordnih četrtletnih rezultatov družbe, s katerimi je bil kot njen prvi mož seznanjen, kupil za 63.000 evrov delnic Petrola, katerih vrednost se je po objavi rezultatov podjetja zvišala za desetino.Okrajno sodišče ga je leta 2013 sprva oprostilo očitkov, po razveljavitvi sodbe na višjem sodišču pa je bil v ponovljenem sojenju obsojen na enoletno pogojno zaporno kazen. Višje sodišče je pred odločanjem o pritožbi obrambe počakalo na odločitev ustavnega sodišča, ki je presodilo, da člen kazenskega zakonika, ki določa, da je zloraba notranjih informacij kaznivo dejanje, ni neustaven, nato pa aprila 2018 tik pred zastaranjem primera pritrdilo prvostopenjskemu sodišču, da je Kryžanowski zlorabil notranje informacije pri nakupu delnic. Zadevo je na glavo obrnilo vrhovno sodišče, ki je maja lani obsodilno sodbo razveljavilo.V novem, že tretjem sojenju pa je okrajno sodišče pritrdilo obrambi, da ne gre za zlorabo notranjih informacij. »Takšna odločitev je glede na sodbo vrhovnega sodišča pričakovana,« pravi zagovornik Kryžanowskega, odvetnik, ki opozarja tudi na širši negativni vpliv kazenskega postopka proti njegovemu klientu, saj je postopek bržkone odvrnil uprave podjetij, da bi kupovale vrednostne papirje lastnih družb.Sodišče je tako pritrdilo obrambi, da je lahko Kryžanowski 16. aprila pred 13 leti, ko je kupil delnice Petrola, le na splošno vedel, kako gre družbi, konsolidirani podatki pa so bili objavljeni šele 24. aprila 2008. Zgolj podatek, da gre Petrolu odlično, ne more biti notranja informacija, da je bilo poslovanje v prvem četrtletju družbe odlično, pa je Kryžanowski za časnik Finance izjavil že 16. aprila 2008. Tako se lahko domneva, da je s tem informacija postala javna.Poleg tega sodišče ni našlo naklepa, saj Kryžanowski ni zasledoval premoženjske koristi, z nakupom pa je hotel izkazati zaupanje v družbo. Delnice Petrola je kupil, ko je njihova cena že zrasla, in jih ima še vedno v lasti, čeprav je njihova cena padla.