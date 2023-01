V službo zdrav, iz nje polomljen

Danes malo prek poldnevom se je v enem od podjetij v naselju Vipava zgodila nesreča pri delu, katere vzrok je zaenkrat še neznan.

Patrulja je z ogledom in zbiranjem obvestil ugotovila, da je 51-letni delavec pri montaži senzorja padel z višine približno štirih metrov in se hudo poškodoval – zlom skeleta zgornjih okončin (rok).

Delavec je bil po nudeni prvi pomoči prepeljan na zdravljenje v bolnišnico.

O nesreči pri delu je bil obveščen dežurni preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo zadevo zaključili s poročilom ODT, so sporočili iz PU Nova Gorica.