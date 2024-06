Ukradeno motorno kolo znamke Piaggio, ste ga videli?

Včeraj, 6. junija, so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni, da je neznani storilec med 19.00 in 21.20 uro v Novi Gorici (Rejčeva ulica) ukradel motorno kolo znamke Piaggio Beverly 250, kovinsko sive barve, staro 15 let, italijanskih registrskih oznak CG08941.

S tem nezakonitim dejanjem je bila oškodovancu povzročena materialna škoda za približno 1.500 evrov.

Ukradeno je bilo vozilo Piaggio Beverly, na fotografiji je model Liberty. FOTO: Piaggio Press Release

Isti dan ob 14.19, so bili novogoriški policisti obveščeni o tatvini na gradbišču na območju naselja Prvačina.

Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec pred kratkim oziroma v času med 3. in 4. junijem prišel do gradbišča v Prvačini pri reki Vipavi; v neposredni bližini makadamske poti ob mostu. Z bližnjega travnika je nato ukradel 22 kosov nerjavečih kovinskih kotnikov (dimenzij 11 centimetrov x 8 centimetrov x 2 milimetra).

Z ukradenimi predmeti je odšel neznano kam. S tem je bil Mestni občini Nova Gorica povzročil materialno škodo v višini približno 1.200 evrov.

Okoliščine obeh kaznivih dejanj Policija še preiskuje.

