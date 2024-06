Jerneja: Vame je metal granitne kocke, policija niti po dveh klicih ni prišla

Bralka Jerneja je v središču Ljubljane doživela neprijetno izkušnjo, po kateri je za pomoč poklicala policijo. A te kljub dvema klicema ni bilo.

»V središču Ljubljane sem sedela na klopci, ko me je z besedo 'spi**i' spodil brezdomec. Odšla sem nekaj metrov stran in ga fotografirala, nakar je »vame začel metati granitne kocke«, je zapisala.

»Poklicala sem policijo, da bi ga spodila, saj delam v bližnjem muzeju, ki je imel naročeno skupino čez 40 otrok. Zaradi metanja kock sem se ustrašila, da bi jih lahko ogrožal. Policije po 90 min. še vedno ni bilo, zato sem jih poklicala še enkrat in so rekli, da bodo takoj nekoga poslali. To se ni zgodilo, prišel ni nihče.«

Poleg klopce je Jerneja že prej parkirala svoje kolo, ponj si po koncu izmene ni upala, saj je gospod še vedno uporabljal klop. Pravi, da ne želi metati slabe luči na brezdomce, saj so že tako v stiski, zanima pa jo, zakaj se policija kljub dvema klicema ni odzvala. Poudarja, da je želela zgolj, da gospod odide na drug kraj, česar sama od njega ne more zahtevati.

Policija odgovarja

Zadevo smo preverili pri policiji, ki sporoča, da »smo bili v torek zjutraj obveščeni o podobnem dogodku na območju mesta Ljubljana. Dobili smo anonimno prijavo, da neznanec meče kamne.«

»Policisti so se na klic odzvali in na kraju pregledali okolico, vendar takšne osebe niso izsledili. Ker je šlo za anonimni klic, razgovora s prijaviteljem nismo mogli opraviti in dodatno preverjati dejstev,« so zatrdili.

Bralka Jerneja pravi, da je bila še 4 ure po dogodku prisotna v bližini lokacije, ki je po njenih besedah gospod ni zapustil, policija pa ni prišla. V službi je bila s štirimi sodelavci, ki potrjujejo njeno zgodbo.

Za pojasnilo smo se znova obrnili na policijo, ki je sporočila, da je šlo za anonimno prijavo, ob prihodu na kraj pa se incident ni več dogajal. Zato niso mogli uvesti nobenega postopka. Sporočili so še, da je ob takšnih dogodkih ključno sodelovanje prič, da lahko ugotovijo vse okoliščine in ustrezno ukrepajo.

To ni edina zgodba te dni, ko je policija na kraj dogodka prišla veliko kasneje oziroma se, kot navaja bralka, sploh ni odzvala.

