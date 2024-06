Vremenoslovci prižgali oranžni alarm: pričakujemo nastanek močnih neviht

Danes popoldne in zvečer bodo predvsem na severovzhodu možne močnejše nevihte, kažejo podatki Arsa, kjer so za popoldne razglasili oranžno opozorilo.

Portal neurje.si dodaja, da lahko zaradi ugodnih vetrovnih razmer pričakujemo nastanek močnih (tudi superceličnih) neviht, ki se bodo sprva v popoldanskem času pojavljale v Avstriji in nato tudi v Sloveniji.

FOTO: Arso

V poznem popoldnevu oziroma večeru bodo dosegle tudi severni in severovzhodni del Slovenije ter se pomikale v smeri proti jugovzhodu, piše neurje.si.

»Ob takih pogojih lahko nastane kako krajevno neurje z debelo točo, nevihte pa lahko ob močnem nalivu spremlja nevihtni piš oziroma veter.«

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, kar bo prispevalo k dodatni nestabilnosti.

Kakšno vreme lahko pričakujemo čez vikend?

V soboto bo delno jasno. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici države. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.

V nedeljo bo delno sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. Pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Malo hladneje bo.