Tridesetletnica je vijugala z dvema promiloma

Zaradi nezanesljive vožnje in vijuganja po cesti so trebanjski policisti v ponedeljek po 21. uri na območju Malih Poljan ustavili voznico osebnega avtomobila ford fiesta. Tridesetletna ženska je imela v litru izdihanega zraka 0,95 miligrama alkohola (1,98 promila). Preprečili so ji nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Volan so sukali pod vplivom alkohola. FOTO: Getty Images

Brežiški policisti so v noči na torek na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Alfa Romeo. Voznik, gre za 31-letnika, nima veljavnega vozniškega dovoljenja, povrhu je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene ukradene registrske tablice. Alfo romea so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog, na sodišče naslovili obdolžilni predlog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Voznik avtomobila z bosanskimi registrskimi oznakami je na avtocesti s počasno vožnjo ogrožal preostale udeležence v prometu.

Ptujski policisti pa so včeraj okrog enih zjutraj obravnavali moškega, ki je vozil pod vplivom alkohola (0,67 miligrama na liter izdihanega zraka oziroma 1,40 promila). Odrejeno mu je bilo pridržanje, obdolžilni predlog sledi.

Novomeške prometne policiste so obvestili, da voznik osebnega avtomobila z bosanskimi registrskimi oznakami na avtocesti s počasno vožnjo ogroža preostale udeležence v prometu in vijuga po cesti. Voznika so izsledili in ga ustavili ter ugotovili, da gre za 36-letnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so zanj odredili strokovni pregled. Avtomobil so mu zasegli, njega pa privedli v postopek pred pristojno sodišče.