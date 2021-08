Tragedija v Izoli: iz vode ni več prišel živ

O novi tragediji poročajo s slovenske obale. Ob 16.59 so na plaži Dva topola v občini Izola iz morja potegnili utopljenca. Reševalec iz vode ga je oživljal do prihoda reševalcev, a je kljub hitri pomoči izgubil življenje. Obveščene so bile pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.