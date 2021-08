Ogorčen nad dogajanjem na slovenski plaži: Čudno, da ni mrtvih še več (VIDEO)

Ocenjujejo, da gre za enkratni dogodek

»Predmetna plaža Debeli rtič ni uradno javno kopališče, vendar Občina Ankaran kljub temu, s ciljem varnejšega okolja za kopalce, zagotavlja in plačuje tudi reševalce iz vode kot dodatno storitev. Na tej plaži sta prisotna dva reševalca iz vode.



Bralec je ogorčen nad početjem reševalca. FOTO: Bralec Simon



Nedavno je bila občina s strani kopalca opozorjena na delo enega izmed reševalcev na plaži Debeli rtič. Kopalcu smo se zahvalili za informacijo, reševalca iz vode oz. nosilca te storitve pa smo opozorili na neprimernost ravnanja. Vsekakor Občina Ankaran kot naročnik zahteva dosledno in skrbno izvajanje nadzora in skrbi za varstvo in zdravje kopalcev. Glede na to, da doslej še nismo prejeli nobene pritožbe čez delo reševalcev iz vode, ocenjujemo, da gre za enkratni dogodek, za katerega pričakujemo, da se ne bo več ponovil.«



Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

»Medtem, ko na mladih svet stoji, se ostali utapljajo,« se je na nas obrnil bralec Simon in nadaljeval: »Zadnje čase beremo o več utopitvah na naši mali obali, kljub prisotnosti reševalcev iz vode in glede na videno to nedeljo na Plaži Ankaran, tako imenovani Policijski plaži, me ne preseneča več.« Pojasnil je, da bi po »načinu delovnika tega reševalca, bil lahko tisti dan še kakšen utopljeni več, ki mu ne bi uspelo priti iz vode.«Ob tem je bralec poslal fotografije in videoposnetek reševalca iz vode, kako je v nedeljo zleknjen na ležalnik v senci svojo pozornost posveča svojemu mobilnemu telefonu, v ušesih pa ima slušalke. Bralec je zatrdil, da se je reševalec tako obnašal ves čas bralčeve prisotnosti na plaži od 9. do 13. ure. »Vmes je naredil samo eno krajši obhod s slušalkami seveda. Tudi ostale družine okoli so se spraševale in čudile temu prizoru,« je še dodal.Za komentar reševalčevega početja in po odgovor na vprašanja, kakšne naloge imajo reševalci iz vode, kako nadzirajo njihovo delo in kako bodo ukrepali, smo se obrnili na kabineta župana občine Ankaran. Objavljamo njihov odgovor: