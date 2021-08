»Neka 'frka' v Portorožu«: prebivalci na pomoč poklicali policijo (VIDEO)

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

Poletje je na vrhuncu, s tem pa tudi želja po zabavi. Turistov, domačih in tujih, ne manjka, ob povečanem številu ljudi v turističnih krajih pa naraščajo tudi kršitve javnega reda in miru. Na Obali je celo tako hudo, da je policija na željo prebivalcev poostrila nadzor.Tudi naša bralkaz družinote dni dopust preživlja v 'mesto rož', prav tam pa naletela na prizor, ko je posredovala policija. »Neka 'frka' v Portorožu. Neka skupina ljudi se je pregovarjala, posredovala je policija,« nam je sporočila, ob tem pa poslala tudi posnetek večernega dogajanja.Iz PU Koper so sporočili, da so na podlagi pritožb in pobud, ki so jih vse pogosteje dobivali od prebivalcev Portoroža in Lucije, med turistično sezono začeli izvajati pogostejše poostrene nadzore, predvsem med konci tedna, ko je največ obiskovalcev in zabav, s tem pa tudi največ kršitev.V noči na nedeljo so policisti in kriminalisti PU Koper na območju Lucije in Portoroža izvedli 18 identifikacijskih postopkov, napisali en plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru, v treh primerih pa so uporabili prisilna sredstva ter enemu kršitelju zasegli prepovedano drogo. Poleg tega so pri nadzoru gostinskih lokalov ugotovili več sumov kršitev iz primarnepristojnosti drugih organov (inšpekcijskih organov) in bodo predlagali uvedbo postopka o prekršku.Ob prihajajočih koncih tedna bodo nadzor nadaljevali tudi v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami in inšpekcijami.