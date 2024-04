Steklokeramične plošče nikar ne čistite s temi čistili

Štedilnik je ena tistih površin, ki so najbolj na udaru, zato jih je treba čistiti najpogosteje, metoda, ki jo uporabimo, pa je odvisna od vrste štedilnika. Najbolj občutljive so steklokeramične plošče, ki jim škodujejo vse vrste abrazivih čistil, da o raznih ščetkah niti ne izgubljamo besed. Pri steklokeramičnih ploščah je tako najbolj pomembno, da jih čistimo sproti, kar je sicer priporočljivo tudi za vse druge površine, saj bo delo tako najhitreje opravljeno.

Najmanj se bomo namučili, če madeže in polite tekočine obrišemo sproti.

Če pa tu in tam kljub vsemu pozabimo in se kaj na štedilniku zasuši, to najbolj učinkovito očistimo z mešanico kisa in vode. Najprej počakamo, da se plošča povsem ohladi, nato z mehko krpo iz mikrofibre z nje pometemo zasušene ostanke in trdne delce. V stekleničko z razpršilom v razmerju ena proti ena vlijemo beli kis in vodo, dobro pretresemo in poškropimo po plošči. Počakamo od pet do deset minut in površino obrišemo z vlažno krpo. Če na njej še vedno vztrajajo madeži, postopek ponovimo.

Vse snemljive dele odstranimo in namočimo. FOTO: Guliver/Getty Images

Na koncu s suho krpo

Plinski štedilnik ni tako zelo občutljiv, a si je treba predvsem za gorilnike vzeti nekoliko več časa. Tudi v tem primeru najprej počakamo, da se štedilnik povsem ohladi, medtem korito napolnimo z vročo vodo in ji dodamo nekaj kapljic detergenta za ročno pomivanje posode. V vodo namočimo kovinske snemljive dele gorilnika in počakamo od pet do deset minut, nato jih obrišemo z vlažno krpo, zasušene madeže pa zdrgnemo z zobno ščetko, lahko jo predhodno pomočimo v sodo bikarbono. Vse skupaj nato dobro speremo ter posušimo in dele namestimo nazaj na svoje mesto.

Površino poškropimo z mešanico kisa in vode v razmerju ena proti ena.

Če združimo oba načina, pa dobimo najbolj učinkovitega za čiščenje klasičnih električnih štedilnikov z nerjavečo površino. Ko se ta ohladi, jo poškropimo z mešanico kisa in vode, počakamo od pet do deset minut, nato pa na bolj trdovratne madeže posujemo sodo bikarbono, spet nekaj minut počakamo in po potrebi madež zdrgnemo z zobno ščetko. Vse skupaj obrišemo z mokro krpo iz mikrofibre, ko odstranimo vse sledi sode in kisa, pa še s suho. Zadnjega koraka ni priporočljivo preskočiti v nobenem primeru, saj se bo na površini voda zasušila in za seboj pustila sledi, namesto da bi se štedilnik svetil kot nov.