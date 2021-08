Znani Slovenec vpleten v incident na slovenski plaži (VIDEO)

Zamenjali so varnostnika

FOTO: bralec

Zvezdniku slovenskega šova Big Brotherletošnji dopust na slovenski obali, kot kaže, ne bo ostal v najlepšem spominu. Na facebooku je Jeraj delil izseke neljubega dogodka na plaži v Strunjanu, kjer se je na prelep sončni dan predajal morskim radostim s svojo družino. Na plaži je do njih prišel varnostnik in jih opozoril, naj odstranijo senčnik in stol, ki ga je uporabljala njegova tri leta in pol stara hčerka.Jeraj je zapisal takole (nelektorirano): »Cela racija in grožnje iz strani varmostnika da mi prepoveduje vstop na prostor javnega znacajo za zmeraj. Ker je imela 3.5 letna hčerka malo marelico kot igračko in stol na katerega je zelo navezana. Matretirajo celo incalide ki imajo operirane hrbtenice in ne morejo sedeti na njihovih ležalnikih ali na tleh. Tudi invalide podijo iz plaže skrajno levo in skrajno desno stran od ljudi, če le te hočejo uporabiti svoj stol ki je primeren za njih. Kot da so drugorazredni ali celo slabše. Nobene morale in uničevanje sprustajočih počitnic. Obravnavanje kot kriminalce. Grožnja z policijo, z strakovnimi prijemi, prepovedjo gibanja in podobno. Cel postopek je ppsnet traja dobrih 33 minut. Po končanem kobajagi postopku pa so vsi ki so bili v bližini in bili priča nadlegovanji pristopili do mene in mi čestitali pri mojem uporu. Na sliki je sporni senčnik ki je tudi kao prepovedan zaradi varnosti.. Vse razem ne razumem pa da se spuščajo v invalide in v otroke,« je zapisal.V Termah Krka Telaso Strunjan, ki plažo upravljajo že več deset let, odgovarjajo, da so pri njih dobrodošli vsi obiskovalci in kopalci. Ob tem dodajajo, da ima vsakdo možnost koriščenja plaže z infrastrukturo, ki se tam nahaja in je na voljo. Na opremljenem in prenovljenem delu plaže pa zaradi zagotavljanja varnosti veljajo določena pravila, ki so »jasno navedena v kopališkem redu in naravnana tako, da v ničemer ne posegajo v z zakoni in ustavo zagotovljene pravice. Med določili kopališkega reda, ki ga morajo obiskovalci in kopalci upoštevati, je tudi določilo, da na plažo ni dovoljen vnos lastnih ležalnikov in, zaradi nevarnosti nenadnega vetra, senčnikov. Gostje lahko za počitek uporabljajo senčnike in ležalnike upravljavca, ki so po plaži nameščeni tako, da se med obiskovalci - kolikor je le mogoče - zagotavlja varnostna medosebna razdalja. Ležalnike po uporabi (ko kopalec zapusti kopališče) in tudi vsak večer razkužujemo. Redno čistimo in razkužujemo tudi plažne sanitarije in tuše, katerih uporaba je za obiskovalce brezplačna. Gostje, ki želijo kljub vsemu koristiti lastne ležalnike in druge plažne rekvizite, se lahko namestijo na delih strunjanske obale, ki so temu namenjeni.«O incidentu, v katerega sta bila vpletena Jeraj in varnostnik, pa so zapisali: »Strunjansko zdravilišče deluje v prijetnem naravnem okolju zaščitenega krajinskega parka. Bolj kot aktivna športna doživetja iščejo njegovi gostje priložnost za sproščen, umirjen, intimen oddih. Velika večina obiskovalcev pravila strunjanskega kopališkega reda, ki smo jih kot odgovoren upravljavec vpeljali, pozna, sprejema in upošteva. Nekatera niso vsem pogodu, vendar je njihovo upoštevanje za vzdrževanje reda in varnosti na kopališču nujno.« Dodajajo, da so bili o neljubem dogodku v zvezi z otroškim dežnikom obveščeni. »Varnostniki sicer dosledno upoštevajo naloge in prejeta navodila, v dotičnem primeru pa je šlo za individualno ravnanje, ki ni bilo v skladu s sicer življenjsko zastavljenimi pravili. Varnostno službo smo že zaprosili za zamenjavo osebja.«Ob tem so dodali, da se jim zdita pozivanje prek družabnih omrežij k množičnemu zboru oziroma shodu, s katerim naj bi posamezniki izrazili svoje nestrinjanje s pravili, ki veljajo na urejenem plažnem območju, nepotrebno, neprimerno in ogrožajoče za vse strunjanske obiskovalce. »V Talasu Strunjan oziroma v Termah Krka do tega trenutka sicer uradno nismo bili obveščeni o nobenem dogodku oziroma prijavljeni prireditvi, ki naj bi se dogajala na našem območju.«V povezavi z dogodki na tej plaži pa se je na nas obrnil še en bralec, ki nam je poslal fotografije hotelskih ležalnikov, ki so prekriti s ptičjimi iztrebki.»Bilo je lepo petkovo dopoldne na plaži v Strunjanu, ko se pred našo družino pojavi varnostnik podjetja Krka. Izkazalo se je, da na plažo ni dovoljen vnos lastnih ležalnikov in zložljivih stolov, kar nismo vedeli. Gospod nas je prijazno opozoril in predlagal, da pospravimo lesena ležalnika in stol. Varnostniku smo pojasnili, da bi si izposodili plastičen ležalnik, od nas oddaljen 1 m, a je bil ta zelo umazan od ptičjih iztrebkov. Povejte nam, kakšno je bistvo imeti nevzdrževane ležalnike na izposojo? Ali pa, zakaj Slovenci na slovenski plaži ne smemo imeti lastnih stvari za plažo? V priponki vam pošiljamo fotografijo umazanega ležalnika na izposojo,« je zapisal bralec.Na hotel, ki upravlja plažo, smo naslovili vprašanja, kakšna pravila veljajo na njej, kakšna je cena izposoje ležalnika, kako skrbijo za red in čistočo.