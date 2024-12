To so pretresljivi prizori nočne nesreče: prevrnil se je na streho, rešili so ga gasilci (FOTO)

Iz Prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer so sporočili, da je v noči med nedeljo in ponedeljkom prišlo do hujše prometne nesreče na relaciji Ljutomer – Krapje - Veržej. Osebno vozilo je zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho.

Rešili so ga gasilci

Gasilci so iz vozila s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo, pomagali reševalcem NMP Ljutomer pri oskrbi slednje, odklopili akumulator, posipali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč avtovleki.

Gasilci so reševali osebo iz avtomobila na strehi. FOTO: Pgd Ljutomer

Gasilci so reševali osebo iz avtomobila na strehi. FOTO: Pgd Ljutomer

Gasilci so reševali osebo iz avtomobila na strehi. FOTO: Pgd Ljutomer

Reševalci so poškodovano osebo odpeljali v Urgentni center Murska Sobota.