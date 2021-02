To je ostalo na požarišču priljubljene Mozirske kože (FOTO)

Pogorišče Mozirske koče. FOTO: PU Celje

V sredo zvečer je javnost šokirala vest, da ognjeni zublji goltajo priljubljeno Mozirsko kočo. Vremenske razmere so včeraj omogočile, da so celjski kriminalisti in strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija lahko nadaljevali ogled požarišča.»Pri ogledu, ki je potekal ves dan, so ogledniki zavarovali določene vzorce, ki jih bodo v nadaljevanju še dodatno preiskali. Pri ogledu sta bila v pomoč vodnik službenega psa in pes specialist za iskanje vnetljivih snovi. Predstavniki planinskega društva ter domačini so v času ogleda pomagali z odstranjevanjem poškodovanih delov objekta in s tem oglednikom omogočili varno opravljanje ogleda,« pišejo v poročilu PU Celje.Policija preiskavo aktivno nadaljuje, za razjasnitev posameznih okoliščin se bodo v prihodnjih dneh vključili še strokovnjaki različnih področij.»Ko bo vzrok požara potrjen, vas bomo obvestili,« so še dodali.