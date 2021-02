Nove podrobnosti požara na Mozirski koči, to je ostalo od nje (FOTO)

Zgorela že tretja koča v Zgornji Savinjski dolini

Iz PU Celje so sporočili podrobnosti včerajšnjega požara na Golteh, v katerem je zagorela planinska postojanka Mozirska koča. Ogenj je kočo, katere manjši del je bil pozidan, večina objekta pa lesena, v celoti uničil. Gasilci so požar v večernih urah pogasili. Na požarišču je vso noč ostala ekipa gasilcev in dva policista PP Mozirje. Tam je že ogledna skupina sektorja kriminalistične policije PU Celje. Ogled bodo začeli, ko bo ta z varnostnega vidika izvedljiv.V dobrih treh letih je na območju PU Celje to že tretja koča, ki jo je ogenj v celoti uničil. Oktobra 2017 je zagorel Kocbekov dom na Korošici. V tem primeru je celjska policija zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadila državljanko Poljske.Novembra 2019 je zaradi napake na električni napeljavi v celoti pogorel Frischaufov dom na Okrešlju. Tuja krivda za nastanek požara je bila izključena.Ugotovitve vzroka sinočnjega požara na Mozirski koči bo policija sporočila po preiskavi.Planinska zveza Slovenije pa je objavila pretresljive fotografije današnjega stanja koče oz. kar je ostalo od nje.