Mozirska koča pogorela že tretjič (FOTO)

»Ne morem najti besed za to, kar se je zgodilo. Srce se mi para. Občutek je tako grozen, kot če bi mi pogorel lasten dom. Ostali smo brez vsega in ne morem dojeti, da je vse to res,« je včeraj dejala Velenjčanka Alenka Vetrih, ki je julija lani postala oskrbnica Mozirske koče na Golteh, ta je v sredo zvečer zagorela in pogorela do tal. »Še dva dni nazaj sem bila gor, saj imamo tam kokoške, ki jih hodim hranit. Nič nenavadnega nisem opazila. Da je bilo vse v najlepšem redu, vsaj na zunaj, so povedali tudi pohodniki, ki so še v sredo dopoldne šli mimo koče,« je dodala Vet...