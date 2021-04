Ste slišali, kaj se je zgodilo 18-letniku v Mariboru?

Policisti PP Maribor I so bili 28. marca obveščeni o ropu na avtobusni postaji Maribor v Mariboru. »Pet mlajših moških je okrog 14.30 pristopilo do 18-letnika, od katerega so zahtevali denar. Ker se jim je hotel izmakniti, so ga pričeli pretepati, mu iz denarnice vzeli denar in pobegnili.«



Policisti so ugotovili, da so storilci stari 17 in 18 let in doma z območja Maribora. Na podlagi zbranih obvestil so 9. oziroma 10. štirim zaradi utemeljenega suma storitve ropa odvzeli prostost. Po končanem postopku so jih izpustili (štirje so se vrnili v zavod, kjer bivajo), zoper vseh pet pa bo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba.





