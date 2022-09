Sojetnika napeljeval k umoru priče

Minilo je že več kot dve leti, odkar se je Libanonec s francoskim potnim listom dr. Michel Stephan nazadnje srečal s sodniki. Takrat je namreč ljubljanske višje sodnike iskreno prosil, naj mu bodisi razveljavijo osemletno zaporno kazen bodisi jo znižajo. »Pravica je pogosto predstavljena kot ženska z zakritimi očmi in tehtnico v rokah, a ta, ki sem je bil deležen sam, oči sploh ni imela. Sojenje je bilo, kot bi iskali ribe na drevesu,« je o svoji nedolžnosti prepričan Stephan nagovoril sodnike. A ti, kot se je izkazalo čez nekaj dni, mu niso prisluhnili niti v eni pritožbeni zahtevi, kar je seveda pomenilo, da je bil pravnomočno obsojen za napeljevanje Iračana Alija Hamzaha Rashida k uboju uglednega uslužbenca Kemijskega inštituta, vodje nacionalnega centra za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti, prof. dr. Janeza Plavca. Pa tudi nelegalnega posedovanja orožja.

8 let zapora prestaja zaradi napeljevanja k uboju.

Navodilom ni sledil

Janez Plavec. FOTO: Marko Feist

Že med sojenjem v tej zadevi pred ljubljansko okrožno sodnico Sinjo Božičnik je na plan prišlo še eno domnevno Stephanovo kriminalno dejanje. Zgodilo naj bi se v času, ko je v priporu na ljubljanski Povšetovi čakal na epilog omenjenega sojenja. Celico si je tam delil z Alenom Kraljevićem. Ta je na sodišču povedal, da mu je Stephan napeljevanje k uboju Plavca priznal in da je rešitev videl v umoru Iračana. Slednji da je, kot naj bi še izvedel od Stephana, tudi pod policijsko zaščito ter da ima bolnega otroka in da bi se ga dalo »odstraniti«, ko bo otrok obiskal Pediatrično kliniko.

»Če ne bo njega, ne bo prič,« naj bi rekel Kraljeviću. Vse to je bilo zapisano tudi na papir, ki naj bi ga Kraljević predal drugemu priporniku Mervanu Šljivarju in ta »zunanjim morilcem«. A Kraljević navodilom ni sledil, temveč je zapiske predal policiji. Sodnici je med sojenjem še povedal, da so Stephana v priporu vsi prepričevali, da to ni v redu. »A je bil odločen. Rekel je, da bo potem našel koga drugega,« je zatrdil. Stephan je bil nad obtožbami ogorčen in je vztrajal, da gre za laži. Med takratnim sojenjem so zaslišali tudi kriminalista Dušana Mikolčeviča, odvetnik Jože Hribernik ga je namreč obvestil, da poskuša ​Stephan naročiti Alijev umor in da je k temu nagovarjal odvetnikovega klienta Šljivarja. Ta je to potrdil tudi na policiji. Ljudi, ki bi jih še želel videti mrtve, naj bi bilo celo več. Spomnimo, da je bil Šljivar takrat v priporu, ker naj bi leta 2014 v Bosni in Hercegovini poskušal umoriti Nedžada Kličića. Zaradi tega je bil pozneje obsojen na 30 let zapora, a ker je bila sodba razveljavljena, je bilo treba razpisati novo sojenje.

Stephan bi moral včeraj stopiti pred ljubljanskega okrožnega sodnika Davida Špernjaka in se izreči o krivdi glede napeljevanja k umoru Iračana Rashida. A ga ni bilo. Sodnik Špernjak je pojasnil, da jih je Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni obvestil, da obtoženega Stephana ne bo mogoče privesti, ker ga je bilo treba včeraj zjutraj nujno peljati na zdravstveni pregled v Ljubljano. Ugotovil je lahko le, da predobravnavnega naroka ne more izpeljati, in ga preložil na 12. oktober.