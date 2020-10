Serviser v zapor švercal tablete

Zasegli so tudi mobilne telefone.

Tudi mobilni telefoni

Moški naj bi na območju zavoda opravil servisiranje delovnega stroja.

Prepovedane snovi mu je med prostim izhodom izročil 44-letni moški, ki na Dobu prestaja zaporno kazen.

Moški, ki bi moral v našem največjem zaporu na Dobu opraviti servis delovnega stroja, se bo morda pridružil prebivalcem te ustanove. Kot so pojasnili, naj bi namreč poskušal v sostorilstvu z zapornikom v zapor pretihotapiti prepovedane tablete in drugo prepovedano blago.»Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zoper 32-letnega in 44-letnega moškega. Osumljena sta, da sta v sostorilstvu izvršila kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi,« je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto.Serviserja so sicer med nezakonitim početjem zalotili pravosodni policisti, je pojasnila Drenikova: »Med kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da so pravosodni policisti zavoda za prestajanje kazni zapora Dob 22. septembra opravili redni varnostni pregled vozila in osebe, ki naj bi na območju zavoda opravila servisiranje delovnega stroja.«Pravosodni policisti so zadeli terno, saj so v avtomobilu znamke Audi v prostoru za rezervno pnevmatiko odkrili tri zavoje, v katerih je bilo več mobilnih telefonov, USB-modemi, SIM-kartice, 12.000 tablet zolpidem, 28 stekleničk z neznano snovjo, 37 injekcijskih brizg in 62 igel. »Najdene predmete so novomeški kriminalisti zasegli in snovi posredovali v analizo v Nacionalni forenzični laboratorij, tam so ugotovili, da tablete in tekočina vsebujejo prepovedane snovi. Tablete, ki vsebujejo zolpidem, spadajo v skupino prepovedanih drog, v katerih so tudi druga pomirjevala in uspavala, in gre za močna psihoaktivna zdravila, ki so dovoljena le na podlagi zdravniškega recepta,« je še povedala Drenikova.Seveda je 32-letni serviser, doma z območja PU Nova Gorica, prepovedano blago v zapor tihotapil iz koristoljubja in ni šlo za kakšno uslugo zapornikom. »Prepovedane snovi in druge predmete mu je v septembru med enim od prostih izhodov izročil 44-letni moški, ki v zavodu za prestajanje kazni zapora Dob prestaja zaporno kazen.Dogovorila sta se, da bo 32-letnik za plačilo predmete pretihotapil v zavod in jih odložil na dogovorjenem mestu,« je dejala Drenikova. Policisti so audija A4 zasegli in na podlagi odredbe sodišča opravili preiskavo avtomobila. Tako so našli in zasegli še en zavoj, v katerem so bili SIM-kartice in modemi.