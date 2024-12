Surovi slovenski starši! To so najbolj odmevni primeri mučenja otrok

Te dni odmeva tragičen primer zanemarjanja otrok v Varaždinu, ko sta starša - pripadnika verskega kulta - na posestvu zakopala trupli dveh otrok, starih komaj okrog enega leta.

Tamkajšnja policija navaja, da gre najverjetneje za hudo malomarnost pri vzgoji, kar naj bi vodilo do smrti malčkov. Znanci očeta so medijem razkrili, da naj moški v smrti otrok ne bi videl nič slabega, saj je verjel, da gre za »naravni potek stvari« in »Božjo voljo.«

Igle za vbrizgavanje drog

Letos septembra smo poročali o očetu, ki je iz šole poskušal nasilno odpeljati sina. »Kot mačka za vrat je vlekel otroka,« je dogajanje opisala ena od prič. Pri tem je bilo poškodovanih tudi več zaposlenih, ki so poskušali posredovati.

Julija sta bila sredi dneva na enem od parkirišč pred trgovskim centrom v Kopru v vozilu zaprta dva otroka. Iz razbeljenega avtomobila so ju rešili gasilci, policisti pa so ugotovili, da sta ju v vozilu pustila starejša brata. Gasilci so razbili steklo in ju rešili. Otroka, stara osem in 12 let, so s povišano telesno temperaturo odpeljali na pregled v SB Izola.

Junija smo pisali, da so celjski policisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja opravili hišno preiskavo pri 47-letni Celjanki. Našli so manjšo količino prepovedanih drog in več uporabljenih igel za vbrizgavanje, ki so bile na dosegu otroka. Prostor je bil neogrevan, zanemarjen in neprimeren za otroka s posebnimi potrebami. Zaradi nevzdržnih življenjskih razmer je otroka odvzel Center za socialno delo Celje.

6-letnik s kokainom v organizmu

Poleti 2023 je bil šestletnik iz slovenske Istre na toksikološkem izvidu pozitiven na kokain, po tem ko se je od očeta vrnil k materi, ki je zaradi glavobola in slabosti otroka posumila, da z njim nekaj ni v redu.

Septembra 2022 smo poročali o hudo poškodovanem triletnem dečku z Dolenjske, ki ga je s polenom udaril njegov oče. Ta je sicer trdil, da je deček padel, a do zloma lobanjskega dna, zaradi česar je krvavel iz ušes, ne more priti pri padcu, je dejal izvedenec. Malček je po poškodbi oglušel.

Vzgojiteljica iz pekla

Leta 2021 je odmeval primer vzgojiteljice Branimire Vrečar, ki je surovo ravnala z nekaj let starimi otroki in jih trpinčila, nanje je vpila in jih prisilno hranila - celo z njihovim lastnim bruhanjem.

Simbolična fotografija. FOTO: Chameleonseye Getty Images/istockphoto

Poleti 2016 je vzniknila tragična zgodba jeseniške deklice Arine, ki sta jo starša hudo trpinčila, dokler ni umrla. Na sodišču se je razkrilo, da sta jo klofutala, jo metala na kavč, zvezala in pustila ležati na tleh. Eden od njiju naj bi jo zbadal z injekcijsko iglo, ji v glavo zalučal predmet ... Od šest do osem tednov pred smrtjo je dobila tako močan udarec po rami, da je utrpela zlom ključnice.

Ko starši zavrnejo zdravniško pomoč

Leta 2013 smo poročali o razkritju Savine Atai, ki je bila v formativnih letih življenja podvržena ekstremni različici veganske diete, da je zaradi pomanjkanja hranil umrl njen 10-mesečni bratec. Zanj naj bi bilo usodno hudo pomanjkanje vitamina B12. Tudi Savinino zdravje je bilo zelo slabo, nenehno je bila utrujena, imela je kandido in težave z menstruacijo, pravi.

Simbolična fotografija. FOTO: Vitapix Getty Images/istockphoto

Kmalu zatem pa je odmevala tragična zgodba osemmesečne Lucije, ki je umrla zaradi malomarnosti staršev. Oče in mama, prepričana vegana in pristaša naravnega načina življenja, sta dojenčico samo enkrat peljala k zdravniku, da sta zanjo dobila dokumente. Nato je nista nikoli več peljala niti k zdravniku niti zanjo nista izbrala pediatra. Na koncu je umrla zaradi podhranjenosti.

Zadnja zgodba spominja na tisto, s katero smo začeli: tragedijo v Varaždinu. Tudi v tem primeru so namreč starši zavračali zdravniško pomoč, saj jih njihova sekta uči, da je denimo pljučnega raka mogoče ozdraviti z naravnimi sokovi in čaji, različnimi oblogami iz zelišč in gline, to pa se je izkazalo za usodno za nebogljena malčka.



