V Kopru reševali dva otroka iz razbeljenega avtomobila, oba odpeljali v bolnišnico

Na enem od parkirišč pred trgovskim centrom v Kopru sta bila v sredo popoldne v vozilu zaprta dva otroka. Iz razbeljenega avtomobila so ju rešili gasilci, policisti pa so ugotovili, da sta ju v vozilu pustila starejša brata. Policisti zbirajo informacije o sumu storitve kaznivega dejanja, saj je bilo življenje otrok ogroženo.

Policisti so bili popoldne obveščeni, da sta v vozilu zaprta dva otroka, ki nista mogla odpreti avtomobila. Gasilci so razbili steklo in ju rešili. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, je bila temperatura v vozilu 50 stopinj Celzija. Otroka, stara osem in 12 let, so s povišano telesno temperaturo odpeljali na pregled v SB Izola.

Policisti so ugotovili, da sta ju v vozilu pustila starejša brata, stara 23 let, ki sta šla v trgovino. Obvestili so starše, zbirajo pa informacije v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja zanemarjenja mladoletne osebe in surovega ravnanja. V zaprtem vozilu je bilo namreč življenje obeh otrok ogroženo.