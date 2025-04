Ugotavljajo se okoliščine, s pešcem (36) je hudo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 18. 4. in 22. aprilom posredovali v 269 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 854 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci hudo poškodovali, štiri prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 40 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

V Ručetni vasi trčil v pešca

V nedeljo, 21. 4. nekaj pred 21. uro, so bili obveščeni o prometni nesreči v Ručetni vasi, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zbil pešca.

Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto: »Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 36-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Ručetne vasi proti Semiču in trčil v 36-letnega pešca. Hudo poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče.«

O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.