Na dvorišču domače hiše našli dve trupli dojenčkov. Sta starša v verski sekti?

Pri Varaždinu so na dvorišču hiše zakopani našli dve trupli dojenčkov. Starše so aretirali, policisti pa vodijo kriminalistično preiskavo. Za tretjega otroka so poskrbeli.

Hrvaški podpredsednik vlade in notranji minister Davor Božinović je v državnem zboru povedal, da je policija danes ukrepala na podlagi spoznanj o morebitnem zanemarjanju in zlorabi otrok s strani staršev, starih 38 in 34 let, ki živita na območju varaždinske županije, natančneje v Ljubelj Kalnički, v občini Ljubešćica.

Po njegovih besedah ​​so z opravljenimi preiskavami potrdili sum, da je predvidoma zaradi hude zanemarjenosti pri vzgoji treh otrok prišlo do smrti dveh, najverjetneje okoli prvega leta starosti, starša sta njuni trupli pokopala kar sama, na družinskem posestvu. Vzrok smrti bo, dodaja Božinović, ugotovljen z obdukcijo.

Brez sosedskih stikov

Domačini pravijo, da se je družina pred nekaj leti preselila v Ljubelj Kalničko. Z lokalnimi prebivalci starša menda nista bila v stiku, živela sta izolirano.

V priporu, poročajo, se obnašata skrajno nenavadno: čas preživljata ob branju Svetega pisma in molitvi, z drugimi pa ne komunicirata. Oče je iz Splita, rojen leta 1982, mati pa iz Zagreba, poroča Jutarnji, ki se sklicuje na vire blizu preiskave.

Par v štiridesetih ni prijavljen na območju občine, kjer živi. Župan Ljubešćice Nenad Horvatić je medijem povedal, da tam zanju ne vedo, in da sta se na to območje priselila, poroča index.hr.