Ko so hudo poškodovanega triletnega dečka z reševalnim vozilom peljali najprej v novomeško bolnišnico, od tam pa nemudoma v ljubljanski klinični center, je medicinski sestri, ki je sedela ob njem, zaupal, da ga je udaril očka. Ta je sicer trdil, da je deček padel in se tako nesrečno poškodoval, a da do zloma lobanjskega dna, zaradi česar je krvavel iz ušes, ne more priti pri padcu, je prepričan tudi izvedenec. Ta je ocenil, da je do poškodbe prišlo z močnim udarcem, lahko s pestjo, najverjetneje pa s polenom. Radenko Brajdič in Bojana Jurkovič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda Drva so bila namreč...