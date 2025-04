Ti trije horoskopski znaki so pri izbiri partnerja zelo previdni

Nekateri ljudje se zaljubijo hitro in strastno – skočijo v razmerje kot v bazen, brez razmišljanja. Potem pa so tukaj tisti bolj premišljeni, ki pred vstopom v zvezo opazujejo, poslušajo, analizirajo in postavljajo vprašanja. Njim metuljčki v trebuhu niso dovolj – potrebujejo občutek varnosti, logike in stabilnosti.

Na začetku se lahko zdijo zadržani, morda se po prvem zmenku celo nekoliko odmaknejo – a to ne pomeni, da niso zainteresirani. To pomeni, da še premlevajo. Če vam dajo srce, bo to rezultat tehtnega, premišljenega in skrbnega razmisleka.

Bik

Zanj ljubezen ni igra. FOTO: Doralin Tunas Getty Images

Bik ne menjava partnerjev kot nogavice. Zanj ljubezen ni igra, ampak resna čustvena, časovna in življenjska naložba. Preden vstopi v razmerje, se bo dobro prepričal, ali je druga oseba iskrena, zanesljiva in pripravljena na nekaj resnega.

Pri Biku se zaljubljenost razvija počasi, a ko se zgodi, je to zares. Zato je zanj zelo pomembno, da izbere pravo osebo. Če enkrat reče »da«, pomeni, da vas je temeljito preučil in sklenil, da ste vredni njegovega truda.

Kozorog

Kozorog ne išče kratkotrajne zabave. FOTO: Getty Images/istockphoto

Kozorog ne išče kratkotrajne zabave ali vikend-romance. Ko mu je nekdo všeč, se vpraša: Kam to pelje? Ima to prihodnost? Imava podobne vrednote in cilje?

Svoja čustva kaže zelo zadržano, in če začuti, da nekdo ni resen ali dosleden, se hitro umakne. Njegov idealni partner mora imeti značaj, ambicije in čustveno stabilnost. Šele takrat, počasi in skoraj neopazno, Kozorog začne spuščati svoj ščit.

Devica

Ne išče popolnosti, a ceni red. FOTO: Angela Pesta Getty Images

Devica vas bo najprej pozorno poslušala, opazovala vaše vedenje – kako govorite s strežnim osebjem, kako držite kozarec, kolikokrat pogledate na telefon in ali znate reči »hvala«.

Če prestanete prvi »test«, to še ne pomeni, da ste v ciljni ravnini – takrat šele začne tiha ocena vaše ujemajočnosti v vsakdanjem življenju.

Ne išče popolnosti, a ceni red, inteligenco in občutek varnosti. Zaljubljanje pri Devici je kot sestavljanje zahtevne sestavljanke – počasi, kos za kosom, in šele ko se celotna slika lepo sestavi, je pripravljena reči: »V redu, všeč si mi,« poroča index.hr.

Preberite še: