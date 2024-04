Vsak dan odvzamejo tri otroke!

Prejšnji teden so štirje mladoletni otroci čez noč ostali brez staršev. Triintridesetletno mamo naj bi v sostorilstvu pokončala oče otrok in njegova nova ljubica. V takšnem primeru potem država prek centra za socialno delo (CSD) poskrbi za otroke. Mama je mrtva, oče pa kot osumljenec v priporu, grozi mu dolgoletna zaporna kazen. Gre za enega od nujnih ukrepov odvzema otrok, ki ga lahko uvrstimo v kategorijo trajnejšega odvzema otrok. A številke, ki smo jih pridobili od vseh CSD v Sloveniji razen treh – skupna statistika namreč ne obstaja –, so grozljive. Glede na pridobljene podatke so CSD v ...