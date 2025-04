Kolumna Gordane Stojiljković: Alzheimer

Če bi bila jaz Ronan Chatellier, vodja budistične kongregacije v Sloveniji, bi si zagotovo želela bolezni, ki vodi v pozabljanje. Včeraj je namreč med naštevanjem novih bolezenskih stanj, ki mu onemogočajo pot iz Francije, kamor je zbežal pred očitki o spolnih zlorabah otrok na slovenskem ozemlju, poleg težav s hrbtenico njegov zagovornik omenil tudi začetek alzheimerjeve bolezni. Čeprav je francoski sodni izvedenec naše sodišče obvestil, da pot, dolgo 1500 kilometrov, obtoženec absolutno zmore, tako kot zmore tudi udeležbo na sodišču.

Verjamem, da mu mora biti težko brati očitke svojih dveh posvojencev, kaj vse jima je počel, ko sta bila še otroka, stara osem in deset let. In nato kontinuirano skoraj desetletje. Le kako sta mu lahko tako zarila nož v hrbet, nehvaležneža. Če pa je on dober človek, ki je Katjo rešil iz ruske sirotišnice, Jimmyja pa je sprejel za svojega na željo njegove mame. Kako sta lahko tako nehvaležna, da sta ga prijavila, če pa jima je, dober kot kruh, kot mu zapoveduje tudi vera, nudil boljše življenje. Kaj se ni Jimmyjevih obtožb rešil že pred 13 leti, ko ga je prijavil prvič? Ko so njegovi zvesti sledilci tako pritiskali na zlorabljenega mladeniča, da je prijavo umaknil in se celo samoovadil, češ da je bil pod vplivom drog.

Če bi bila jaz na njegovem mestu, bi komaj čakala, da gre moj spomin v maloro.

Verjamem, da mu je težko, ko mora v svojo drugo domovino, »ki mu povzroča posttravmatsko depresijo«, mesečno pošiljati zdravniška opravičila. Čeprav se je v tem že tako izmojstril, da je ovadba za krivo ovadbo, ko je policiji prijavil, da sta ga z nožem napadla neznanca, nato pa se je izkazalo, da se je nožkal kar sam, zastarala. In medtem ko sodišče zasipa z opravičili, nastopa na slovenski televiziji, na Madžarskem in v Gradcu pa organizira budistične seminarje.

Ja, če bi bila jaz na njegovem mestu, bi komaj čakala, da gre moj spomin v maloro, saj bi me že prej razžrla slaba vest. A lama slabe vesti nima, še manj empatije, v bistvu sploh ne razume, zakaj ga preganjajo. A percepcija človeka, ki se je zavezal nekim višjim vrednotam, ne more pa se ubraniti potrebi, da strelja s pištolo, o njegovi duhovnosti pove vse. Alzheimer bi ga rešil pred samim seboj.