Odkrijte svoje notranje miselne ovire: vaja za samozavest

Če vam vizualizacija ne gre dobro od rok, lahko za duhovni razvoj izvajate tudi drugačne vaje. Potrebujete pisalo, papir in nekaj poznavanja sebe. Lahko pišete duhovni dnevnik, v katerega boste lahko pogledali in videli, kako daleč ste prišli in katere ovire ste v življenju premagali.

Vaja za večjo samozavest vam bo pomagala spoznati, katere so vaše notranje miselne ovire in kako jih zaobiti – oziroma bolje, kako jih izkoreniniti. Napišite sledeče začetke stavkov in vmes pustite dovolj prostora za odgovore, ki jih boste napisali z lastnimi besedami.

Vprašanja se nanašajo na vaše življenje in kaj bi vas osrečilo, zato bodite iskreni. Preberite začetek stavka in stavek hitro in brez razmišljanja dokončajte. Nekateri odgovori vas bodo presenetili. Če bi bil/-a samozavesten/-na, bi v svojem življenju spremenil/-a … Če bi bil/a drznejši/a, bi prenehal/-a delati/sprejemati … Če bi vedel/-a, da me drugi podpirajo v mojih odločitvah, bi …

V odgovorih bi morali najti razloge, da ne živite tako, kot bi v resnici hoteli. V dnevnik si zapišite vse te razloge in jih nato analizirajte.