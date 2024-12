Šokantna odkritja: oče mrtvih dojenčkov delal v organizaciji, kjer raka zdravijo s čebulo

Medtem ko je javnost še vedno pretresena po odkritju dveh mrtvih otrok, zakopanih na dvorišču hiše pri Varaždinu, na dan prihajajo podrobnosti iz življenja staršev, zlasti očeta, za katerega je portal 24 sata razkril, da je nekoč delal za organizacijo, ki se ukvarja s promoviranjem zdravljenja težkih bolezni z alternativnimi metodami in iskanjem povezav med Biblijo in nosečnostjo.

Na spletnih straneh organizacije »Organizacija Obrane Zdravlja« (Organizacija za zaščito zdravja) je objavljenih več kontroverznih nasvetov za popolno ozdravitev različnih bolezni z alternativnimi metodami.

Tako, na primer, trdijo, da je pljučnega raka mogoče ozdraviti z »organiziranim programom naravnega zdravljenja«, ki temelji na naravnih sokovih in čajih, različnih oblogah iz zelišč in gline, ter dodajajo, da je »včasih potrebno izzvati bruhanje težkih toksinov iz pljuč s pomočjo tinkture iz rastline lobelije«.

Na spletni strani predlagajo tudi metode za zdravljenje raka dojk, kot je nanos kaše iz česna in pekoče paprike, za katero trdijo, da deluje kot »uničevalec raka«.

»Ta kombinacija prodre skozi kožo in uničuje tumorje, ki so v notranjosti dojke. Tumorji v dojkah se zmanjšajo in izginejo, krvni obtok pa jih odstrani iz telesa,« pojasnjujejo na strani OOZ, piše 24 sata.

Policisti so starša pokojnih malčkov že prijeli in ju tudi zaslišali. FOTO: Sanjin Strukic/pixsell Pixsell

»Zakaj je nošenje brade zdravo?«

Poleg tega na strani ponujajo tudi razlago, zakaj je nošenje brade zdravo. Pravijo, da brada ščiti pred sončnimi žarki, pa tudi pred virusnimi in bakterijskimi okužbami. Poleg tega, pravijo, brada izboljšuje samozavest moškega in prispeva k plodnosti. Poleg omenjenega trdijo tudi, da so biblični prazniki povezani z razvojem otroka v maternici.

Na strani je objavljena tudi povezava na družbena omrežja, kjer je mogoče prebrati izkušnje drugih. Skupine so zaklenjene in dostopne tako v cirilici kot latinici, na voljo pa je tudi povezava za pričevanja podpornikov iz Srbije. Pravila za pridružitev skupini prepovedujejo objavljanje in promoviranje škodljivih terapij in metod, invazivnih pregledov, diagnosticiranja, zdravljenja z zdravili, vprašanj o citostatikih, kemoterapiji, obsevanju, operacijah in podobno.

Na strani OOZ sodobno medicino imenujejo »tako imenovano medicinsko zdravljenje« in trdijo, da gre za »iluzijo, ki lahko ustvari lažno podobo zdravja in predstavlja procese prikrivanja, prelaganja in olepševanja bolezni. Niti pacient niti njegov zdravnik ne delata na zdravljenju resničnega vzroka bolezni,« piše 24 sata.

Starša obtožena hude zanemarjenosti otroka

Domneva se, da sta dojenčka umrla zaradi posledic hude zanemarjenosti, hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović pa pravi, da je opredelitev huda zanemarjenost otroka s smrtnim izidom ena najtežjih.

Kaznivo dejanje hude zanemarjenosti s smrtnim izidom je omenjeno v 177. členu hrvaškega Kazenskega zakonika. Navedeni člen obravnava naslednje kršitve otrokovih pravic: huda opustitev dolžnosti vzgoje, izobraževanja in skrbi za otroka, zlorabljanje ali prisiljevanje k pretiranemu delu ter prisiljevanje k beračenju ali drugim vedenjem, ki škodujejo otrokovemu razvoju.

Če zaradi navedenih kršitev otrokovih pravic pride do smrti otroka, je storilca mogoče kaznovati z zaporno kaznijo od treh do petnajstih let.

Ta primer spominja na smrt osemmesečne Lucije z Bleda, ki je bila hčerka veganov, starša pa dojenčice nista vozila k zdravniku ali zanjo izbrala pediatra. Oče in mama sta bila prepričana vegana in pristaša naravnega načina življenja, hčerkica pa je umrla zaradi podhranjenosti.