Šokirani starši mučenih otrok

Očitajo ji, da je kot varuška surovo ravnala z nekaj let starimi otroki in jih trpinčila, včeraj pa je brez pomisleka sprejela za nekatere velikodušno predlagano kazen tožilke Zvonke Knavs. Upokojeno 70-letno Branimiro Vrečar je slovenska javnost kot lastnico ljubljanskega zavoda Kengurujčki prvič spoznala sredi leta 2018 in obnemela ob ogledu na skrivaj posnetih prizorov iz vrtca. Na videoposnetkih je bilo mogoče videti otroke, stare od 11 mesecev do štirih let, ki so morali v času odsotnosti staršev preživljati grozljive trenutke. Da se ne bi slišalo njihovega joka, jih je prisilno umirjala ...