Preiskava zaradi sumljive smrti novorojenčka v UKC Maribor

Policija obravnava primer sumljive smrti novorojenčka v UKC Maribor poroča 24ur. V sredo so v bolnišnico sprejeli šest mesecev nosečo žensko in se odločili, da sprožijo porod, a je med carskim rezom otrok umrl. Obdukcija je pokazala, da je imel precejšnjo ureznino, zato preverjajo, ali je otrok umrl zaradi zdravniške napake.

Da preverjajo okoliščine novorojenčkove smrti, potrjujejo tudi pri PU Maribor, a več podatkov za zdaj ne razkrivajo. UKC Maribor pa pojasnjuje, da so porodnico sprejeli v sredo ob 3.20. Bila je v 23. tednu nosečnosti, otrok pa je bil mrtvorojen. Dodali so še, da so dogodek takoj prijavili policiji.