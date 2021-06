Poslankinemu bratu bodo še enkrat sodili

Nikola Nikolić. FOTO: Moni Černe

24. junija se začne ponovljeno sojenje.

Višje sodišče v Kopru je razveljavilo sodbo koprskega okrajnega sodišča, po kateri so bili Pirančan, sicer brat državnozborske poslanke SD, ter Srbain27. januarja letos oproščeni kaznivega dejanja nasilništva.»Sodba sodišča prve stopnje je bila delno potrjena in delno razveljavljena. Razveljavitev se nanaša na kaznivo dejanje nasilništva ter je bila v tem delu zadeva vrnjena sodišču prve stopnje v novo odločanje,« nam je pojasnila začasna predsednica koprskega okrajnega sodišča, okrajna sodnica svetnica. Sodba je bila razveljavljena po prvem odstavku 392. člena o zakonskem postopku (ZKP), v zvezi s tretjo točko prvega odstavka 370. člena. Člena med drugim navajata, da lahko drugostopenjsko sodišče s sklepom ugodi pritožbi in sodbo prvostopenjskega sodišča razveljavi ter vrne zadevo v novo sojenje, če misli, da je treba zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja odrediti novo glavno obravnavo pred sodiščem prve stopnje.Takrat 37-letni Hot in 26-letna Srba so bili obtoženi, ker naj bi 25. julija lani grdo ravnali z bratomainter njunim bratrancem, jih ustrahovali, ogrožali, spravljali v podrejen položaj, pri čemer naj bi Aleksa hudo pretepli. Ljubljančani so se tistega dne prišli kopat v Portorož, parkirali so nasproti enega od lokalov, ki jih vodi družina Hot. Aleks je v bližnjo goščavo hotel urinirati, namero pa naj bi mu preprečil, brat obtoženega Marka Hota.Pri avtomobilu Ljubljančanov se je potem vnel prepir z bratoma Hot, Marko naj bi imel s seboj psa pasme akita inu. Mark je priznal, da je Marka Hota udaril prvi, bojda zato, da jih ne bi dobil sam, po udarcu je od Stare oljke pridrvelo pet moških. Ljubljančani so začeli bežati, bratranec proti Luciji, brata proti Piranu. Slednja sta se zatekla v hotel Kempinski in poklicala policijo, ko je ta odšla iskat še bratranca, sta čakala pred hotelom. Posnetki hotelskih nadzornih kamer so pokazali, da trojica teče proti bratoma, da je Mark zbežal, Aleks pa se je pri poskusu bega zaletel v vrtljiva vrata hotela.Možakarji so ga prijeli ter ga boksali in brcali v glavo. Obtoženi so krivdo zanikali, očitkov pa so jih razbremenila tudi pričanja Ljubljančanov, po mnenju tožilstva zato, ker so bili ustrahovani. Za Nikolića, ki je v priporu, in Stefanovića, ki so ga pozneje izpustili, se je izkazalo, da v Sloveniji nista imela urejenega bivanja. Nikolić se je policiji izkazal z dokumentom Hrvata, ki mu je, tako sodišče, ukradel identiteto, imel je tudi ponarejeno vozniško, z mednarodno tiralico pa ga Srbi iščejo zaradi prestajanja triletne zaporne kazni zaradi prometa z drogo. Enotna kazen zanj se je glasila deset mesecev ječe, iz Slovenije pa ne bo izgnan, je odločilo okrajno sodišče. Stefanović je bil za kaznivo dejanje ponarejanja listin oproščen.