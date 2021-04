Poslanec SNS napihal, policija pojasnjuje: Obravnavali smo ga kot vse druge

Poslanca SNSso po poročanju Večera pretekli vikend na območju Ormoža ustavili policisti . Izvedli so preizkus alkoholiziranosti in napihal je veliko preveč. Po pisanju portala je imel v litru izdihanega zraka 0,50 miligrama alkohola, zaradi česar je prejel 16 kazenskih točk.Kaj točno se je zgodilo, je sedaj sporočila tudi mariborska policijska uprava. Ormoški policisti so tistega dne izvajali naloge nadzora cestnega prometa. Pri tem je bil ustavljen in kontroliran tudi voznik, za katerega se je izkazalo, da je pod vplivom alkohola.»V izvedenem policijskem postopku je bila ta oseba enako obravnavana kot vsaka druga v takih okoliščinah. Zanikamo navedbo, da je šlo v postopku za maščevanje vodstva policijske postaje. Posameznik ki meni, da so mu bile v policijskem postopku kršene pravice ima možnost pravnega varstva,« pojasnjujejo (nelektorirano) policisti, ki so napisali še tole: »Posebej visok je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. Lani je znašal kar 50%. Ker gre za izstopajočo problematiko, ji bodo policisti tudi v prihodnje namenili veliko pozornosti.«