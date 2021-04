Jelinčičev poslanec pijan za volanom: napihal enkrat več od dovoljenega

Poslanca SNS Janija Ivanušo naj bi po poročanju Večera pretekli vikend na območju Ormoža ustavili policisti. Izvedli so preizkus alkoholiziranosti in napihal je veliko preveč. Po pisanju portala naj bi alkotest ob upoštevanju tolerance pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,50 miligrama alkohola, zaradi česar je prejel 16 kazenskih točk. Za to kršitev vožnje pod vplivom alkohola je predvidena prostovoljna udeležba na rehabilitacijskem programu za izbris štirih kazenskih točk.



Ker pa za politika alkohol med vožnjo ni bil edini prekršek v prometu in ima po pisanju portala še nekaj kazenskih točk od prej, mu celo grozi izguba vozniškega dovoljenja.



Na poslansko skupino SNS smo naslovili vprašanje, ali drži, da je poslanec vozil pijan. Na njihov odgovor še čakamo.



Naši izbranci ljudstva v prometu očitno res nimajo sreče, pa naj gre za kršenje prometnih predpisov ali alkohol. Lani je policija na ljubljanski obvoznici zaradi prehitre vožnje ustavila Franca Breznika, takrat državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve, ki se je po škandalu vrnil v poslanske klopi SDS. Vozil je službeni avto, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,44 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.



Odmevna je bila tudi zgodba poslanca Petra Vilfana, ko je leta 2014 na prehodu za pešce v Ljubljani zbil in huje poškodoval 84-letnega pešca. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,32 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kasnejša analiza krvi pa je pokazala, da je bila vsebnost alkohola v mejah dovoljenega. Vilfan je zaradi dogodka odstopil s poslanskega položaja.



Težave z alkoholom v prometu je imel tudi poslanec Zmago Jelinčič, ko so ga leta 2003 policisti ustavili ob sumu, da vozi pod vplivom alkohola. Opravil je alkotest, nato pa ni hotel podpisati izsledkov. Ker je zavrnil tudi predlog, da bi ga odpeljali na odvzem krvi, so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Po pregledu spleta kaže, da je bil Jelinčič če leta 2002 dvakrat v podobnem položaju, enkrat je menda napihal 1,1 promila, ko je trdil, da ga je na cesti Slovenj Gradec–Velenje neznanec poskušal zriniti s ceste. Z bokom službenega avta je drsel ob varovalni ograji, nato pa je zapeljal na bencinsko črpalko in od tam poklical policijo. Za drugič pa rezultat alkotesta javnosti ni znan. Tedaj se je iz Ribnice peljal proti Ljubljani, a je tudi takrat napihal preveč.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: