Poostreno nad tovornjake in avtobuse

Mariborski policisti so te dni med 7. in 14. uro na podravski avtocesti na nekdanji cestninski postaji Prepolje v sklopu evropsko usklajenega poostrenega nadzora tovornih vozil in avtobusov Truck & Bus izvedli poostren nadzor v sodelovanju s Fursom, Darsom, Inšpektoratom za infrastrukturo ter gospodarsko družbo Cestel, ki izvaja tehtanje vozil.



V slabih vremenskih razmerah med dežjem so kontrolirali 59 tovornih vozil in pri 17 voznikih ugotovili 27 kršitev. Med njimi izpostavljajo bosanskega voznika skupine vozil, ki je na tovornem prostoru priklopnika prevažal dve vlečni vozili. Voznik bi moral imeti zaradi prekoračene največje dovoljene višine in dolžine vozila dovoljenje za izredni prevoz, tovornjak pa bi moral tudi ustrezno označiti. Vozniku in pravni osebi so za storjeni prekršek izrekli predpisano globo.



»Vse udeležence cestnega prometa ponovno opozarjamo, da so na hitrih cestah in avtocestah pozorni na spremenljivo svetlobno prometno signalizacijo, ki je na portalih, nameščenih nad voziščem avtoceste.« V tokratnem poostrenem nadzoru so ugotovili kar 18 kršiteljev, ki te prometne signalizacije niso upoštevali. Izrekli so jim predpisano globo 160 evrov,« je sporočil Miran Šadl, tiskovni predstavnik PU Maribor.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: