To je pijan počel družinskim članom, spravil se je tudi na inventar

V noči na 28. maj so policisti PP Dolenjske Toplice posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru, kjer naj bi pijan moški nadlegoval družinske člane in razbijal inventar. Tudi po prihodu policistov se 27-letni kršitelj ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer posredovali v 83 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 229 klicev. Obravnavali so 14 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 16-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Dolenjskih Toplicah pridržali kršitelja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.