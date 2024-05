Presenetljivo, kaj je zvezdnici pomagalo najti zaročenca

Igralka Kate Hudson je v zadnji epizodi podkasta Call Her Daddy odkrito spregovorila o svojem ljubezenskem življenju, med drugim o pomembni odločitvi, ki jo je po nasvetu terapevta sprejela v tridesetih.

»Vzela sem si leto dni premora in bila povsem sama. Sprva sem mislila, da bo veliko težje in da ne bom zdržala, a v resnici je bilo super,« je zaupala gostiteljici Alex Cooper in dodala, da se je s to izkušnjo soočila pred približno 15 leti.

»Bila sem v življenjskem obdobju, v katerem sem dojela, da ne smem več ponavljati enih in istih vzorcev.

Imela sem sijajnega terapevta, ki je rekel, da mi lahko pomaga, a da je glavno delo na meni. Zame je bil to velik izziv, saj sem oseba, ki se rada spogleduje in zapeljuje.

Odločitev je obsegala ustavitev vsega. V tem času nisem nikomur smela pošiljati sporočil ali dati svoje telefonske številke,« je pojasnila in priznala, da jo je to obdobje okrepilo, čeprav je bilo velikokrat dokaj zahtevno, saj je vplivalo na njeno razpoloženje.

»Glede na to, da sva prehajala skozi različne faze terapije, je šlo predvsem za prepoznavanje določenih stvari, ki so se mi dogajale.

Nato sem dosegla posebno čustveno odkritje, ki mi je zelo pomagalo v procesu samospoznavanja. Po terapiji sem zadeve videla veliko jasneje.

Po letu dni mi je terapevt dal zeleno luč, da sem se vrnila k flirtanju,« je povedala igralka.

A do tega ni več imela enakega pristopa kot pred odmorom. Prav ta čas ji je, je še dejala, pomagal pri odkrivanju novih prioritet in spoznavanju sedanjega zaročenca Dannyja Fujikawa.

Par je zaročen od leta 2021, ima petletno hčerko Rani Rose. Hudsonova ima še sinova Ryderja Robinsona z bivšim možem Chrisom Robinsonom in Binghama z nekdanjim zaročencem Mattom Bellamyjem.