Bralci priče kaotičnim razmeram na upravni enoti: varnostnik se je bebavo režal in nas žalil

Pisali smo o slabi izkušnji bralke Tamare, ki jo je doživela na ljubljanski upravni enoti. Kljub vnaprej dogovorjenemu terminu ji niso izdelali nujno potrebnega osebnega dokumenta. Po objavi članka se je oglasilo še nekaj bralcev, ki so na upravni enoti v času stavke - ta od 15. maja poteka vsak dan - doživeli neprijetno izkušnjo. Nekaj bralcev pa je upravne enote tudi pohvalilo.

Zaposleni na 34 od 58 upravnih enot od danes dalje stavkajo do izpolnitve zahtev. Še na 15 upravnih enotah ohranjajo stavkovne srede.

Nabor bistvenih nalog, kot tudi seznam, iz katerega je razvidno, na katerih upravnih enotah poteka stavka, ministrstvo objavlja na spletnih strani. Med bistvenimi nalogami pa so tudi izdaja potnega lista in osebne izkaznice.

Bralka Vesna: Niso mi želeli podaljšati vozniškega dovoljenja

»Tudi meni se je zgodilo, da mi niso želeli podaljšati vozniškega dovoljenja, ki sem ga nujno potrebovala za registracijo vozila. Dejali so mi, da to ni nujna reč in me poslali v oddaljeni kraj Oplotnica, saj, da mu bodo tam uredili. Tako sem bila dva dneva brez vozniškega dovoljenja in registracije. Prepričana sem, da bi mi na upravni enoti morali podaljšati vozniško dovoljenje, saj sem bila zaradi njih v prekršku«.

Bralka Olga: Niso mi podaljšali garantnega pisma

»Na upravni enoti v Kranju mi niso potrdili garantnega pisma, čeprav sem ga nujno potrebovala za pot v tujino čez dva dneva. Odgovor uslužbenke je bil, da to ni nujna zadeva. Naslednji dan sem vse uredila na UE Škofja Loka, a sem tri ure čakala, da sem prišla na vrsto. «

Bralec Anton (njegovo pravo ime hranimo v uredništvu) : Na UE Ljubljana - Linhartova sem vložil prijavo

»Zelo slabo izkušnjo sem doživel tudi sam na UE Ljubljana - Linhartova, zato sem vložil prijavo. 24. maja ob 9. uri sem imel naročen termin za pridobitev nove osebne izkaznice za mojo hčerko, staro 3 leta. Dan pred terminom sem prejel še opomnik. Ob prihodu sem doživel negativno izkušnjo in bil priča očitni kršitvi Zakona o stavki, poleg tega pa še neprimernemu vedenju varnostnika, ki pomeni kršitev Zakona o zasebnem varovanju in razlog za odvzem licence.

Na lokaciji UE Linhartova sem bil že ob približno 8:50, tam je že čakalo več ljudi. Eden od varnostnikov je začel primitivno žaliti čakajoče, se posmehovati, izzivati in govoriti neumnosti, v smislu: 'zakaj so sploh prišli, a niso slišali, da poteka stavka', 'rezervacije ne veljajo in bi jih moralo ministrstvo preklicati', 'stavkovni odbor bo odločil o tem, ali in komu bodo zaposleni na UE opravili storitev' ... Varnostnik nam je dejal tudi, naj čakamo v vrsti in to tiho in nas spodbujal, da naj se 'med sabo zmenimo, kdo bo prišel na vrsto'.

Po mojem mnenju je navzoče čakajoče odkrito pozival k fizičnemu obračunu, saj je bilo to izrečeno potem, ko so se ljudje začeli med sabo prepirati, kakšen je vrstni red in ali veljajo naročila, ali pa kdo je prišel prej oz. stoji prej v vrsti.

Posebej poudarjam, da je to govoril varnostnik v uniformi, ne kdor koli, ki bi bil pooblaščen s strani Upravne enote, hkrati pa so iz stavbe ves čas prihajali in odhajali uslužbenci. V času, ko sem čakal, je varnostnik vprašal samo, če čaka kdo, ki 'ima kaj za kmetijstvo' in se pri tem bebavo režal in posmehoval. Takega čakajočega seveda ni bilo.

Ko sem okoli. 9:15 pristopil do varnostnika in ga vljudno vprašal, ali mi bodo zagotovili izvedbo storitve, na katero sem naročen, mi je osorno odgovoril, da ne in da naj se odstranim. Večkrat sem poskušal poklicati UE Linhartova po telefonu, da bi situacijo preveril s pristojnimi, a se ni nihče oglasil. Zato sem okoli 9. 20 odšel domov kljub rezerviranemu terminu za naročilo osebnega dokumenta za hčerko, kar bi mi po Zakonu o stavki Upravna enota Ljubljana morala zagotoviti.

Čakajoči so začeli glasno izražati nezadovoljstvo in ne vem, kaj je sledilo potem, ko sem odšel. Odnos varnostnika je bil v dani situaciji popolnoma neprimeren in nedostojen ter tak varnostnik ne bi smel opravljati svojega dela, saj je naravnost spodbujal k temu, da situacija eskalira, kar je bil očitno cilj.

Osebna izkaznica hčerki poteče 3. junija, kar pomeni, da po tem datumu ne bomo mogli potovati nikamor, čeprav imamo rezerviran dopust v tujini.

Poskušam razumeti položaj in stisko zaposlenih na upravnih enotah, ki na tak način skušajo doseči svoje. Vendar pa ne na račun nič krivih in nič dolžnih državljanov, v službi katerih so in ki so jim določene storitve dolžni nemoteno zagotavljati kljub stavki.«

Bralka Tina: Ostali smo brez osebnega dokumenta

»Tudi sama sem se z otrokom zglasila na UE Ljubljana-Linhartova na dogovorjen termin za izdajo osebne izkaznice in so naju zavrnili. Otrok čez dva tedna potuje v tujino in je bil njihov argument, da imamo še dovolj časa, da se zglasimo na drugi UE, kjer se stavka ne izvaja. Naj omenim, da sem dan pred dogovorjenim terminom iz medijev izvedela o nujnih nalogah, ki jih morajo izvajati in telefonsko pridobila informacijo, da naju bodo sprejeli, le da morava imeti s seboj potrdilo agencije o potovanju. A na koncu se ni izšlo«

Bralka Marjana in Peter zadovoljna s storitvijo

Nekateri pa so tudi pohvalili zaposlene na upravnih enotah. »Pred enim tednom sem na upravni enoti v Žalcu brez težav dobila nov dokument. Zelo prijazni uslužbenci,« je zapisala bralka Marjana.

Delo na UE Velenje pa je pohvalil Peter: »Brez najave so mi takoj izdelali osebno izkaznico, čeprav nisem iz Velenja in spadam pod Žalec. Osebje na UE Velenje je zelo prijazno in vse naredijo brez zadržkov.«