Javna radiotelevizija ukinila 15 oddaj, zaposleni ostali brez plač

Javna radiotelevizija Bosne in Hercegovine BHRT je v ponedeljek zaradi velikih finančnih težav ukinila 15 oddaj. Zaposleni so zaradi neizplačanih plač za danes popoldne napovedali opozorilni protest. Državna RTV je v finančnih težavah pristala, ker radioteleviziji entitet Republike Srbske in Federacije BiH ne izpolnjujeta zakonskih obveznosti.

»Ljudje ne morejo živeti z manj kot 800 konvertibilnih mark (400 evrov) mesečno, zdaj pa ne prejemajo niti tega,« je za BHRT pred dnevi dejala predsednica sindikata Merima Kurtović Pašalić.

V samostojnem sindikatu delavcev BHRT so se za protest odločili, da še zadnjič opozorijo na razmere in pozovejo k rešitvi. Upajo, da jim bo uspelo ohraniti javni RTV-servis, ki je po njihovih besedah v najtežjem položaju doslej. Nekateri delavci plač niso prejeli že več kot dva meseca, BHRT pa je v ponedeljek ukinila 15 oddaj iz svojega programa.

Direktor BHRT Belmin Karamehmedović je za televizijo Al Jazeera Balkans v ponedeljek opozoril, da je konec prenehanja oddajanja televizije zelo blizu. BHRT je v zadnjih sedmih letih po njegovih trditvah namreč ustvarila okoli 40 milijonov evrov minusa, servisa entitet BiH pa da sta v plusu.

Tri javne RTV

V BiH delujejo tri javne radiotelevizije - državna BHRT, RTV Federacije BiH in RTV Republike Srbske.

Zakon o javnem RTV servisu servisoma entitet nalaga, da polovico sredstev, ki jih zberejo od RTV-prispevka na svojem območju, nakažejo na račun BHRT. Polovica zbrane naročnine državljanov po zakonu namreč pripada BHRT, servisoma entititet pa po 25 odstotkov.

BHRT je od januarja brez vira financiranja, potem ko je RTV Federacije BiH prenehala izpolnjevati zakonsko obveznost nakazovanja polovice zbrane naročnine državljanov na račun BHRT. RTV Republike Srbske te obveznosti medtem ne izpolnjuje že od leta 2017.

Stabilno delovanje javnega radijskega in televizijskega servisa BiH je sicer ena od 14 prednostnih nalog na poti v EU.