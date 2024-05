Arso prižiga najvišjo stopnjo alarma, grozi toča

Dopoldne se bo povsod pooblačilo. Pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Popoldne bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Pozor, Arso že prižiga najvišjo stopnjo alarma za točo. trenutno največja nevarnost preti gorenjski, savinjski ter zgornjesavski regiji.

Takšna je bila vremenska situacija okoli 13. ure, kar se tiče toče. FOTO: Arso

Krajevne padavine se bodo nadaljevale v noč in do jutra od severozahoda postopno slabele. V sredo zjutraj bo dež ponehal tudi v jugovzhodni Sloveniji, čez dan se bo jasnilo. Burja bo dopoldne ponehala. Popoldne na zahodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

Agencija za okolje je zaradi neviht razglasila rumeno opozorilo, to je opozorilo prve stopnje, ki pomeni, da so vremenske razmere lahko neugodne. »Napovedani možni vremenski pojavi niso neobičajni, vendar bodite pozorni, če načrtujete dejavnosti, ki so odvisne od vremenskih razmer. Priporočamo, da se sproti seznanjate s predvidenimi vremenskimi razmerami in ne tvegate, kadar ni nujno,« se glasi splošen nasvet pri rumenem opozorilu.

Obeti

V četrtek se bo od zahoda znova pooblačilo, dež se bo čez dan širil proti vzhodu. Vmes bodo tudi nevihte. Tudi v petek bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.

