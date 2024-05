Na sodišču bombe niso našli: policisti sporočili, kaj čaka anonimneža

Kot smo že poročali, so bili ob 9.22, novogoriški policisti obveščeni, da se v prostorih pravosodnega objekta na Goriškem nahaja potencialno nevaren predmet. Objekt je preiskalo več policistov, sodelovali so tudi vodniki službenih psov za odkrivanje eksplozivnih sredstev in ugotovili, da nevarnosti ni.

»Policisti so kraj zavarovali, stavbo izpraznili in jo pregledali. Ob pregledu objekta nevarnih predmetov niso odkrili in so ugotovili, da je šlo za lažno najavo,« so sporočili s PU Nova Gorica.

Policisti PP Nova Gorica zdaj nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in sumov uradno pregonljivega kaznivega dejanja iz poglavja zoper javni red in mir, natančneje za zlorabo znamenj za pomoč in nevarnost. O vseh ugotovitvah policija sproti obvešča pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Evakuirali so sodišče. FOTO: Moni Černe

In kakšna je kazen za zlorabo znamenj za pomoč in nevarnost? V 309. členu kazenski zakonik določa, da se tistega, ki zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost ali neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da grozi nevarnost, in s tem povzroči, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči, kaznuje z zaporom do treh let. V naslednjem odstavku istega člena še piše, da če je bilo z dejanjem iz prejšnjega odstavka preprečeno ali ovirano delo pravosodnih ali drugih državnih organov in je bila s tem preprečena storitev uradnega dejanja ali povzročena večja premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

O grožnji z bombo na novogoriškem sodišču smo danes že poročali. Tam je danes potekalo sojenje primorskemu tiktokerju Ireneju Bizjaku, znanemu tudi pod vzdevkom Vegan. Najprej je napovedal, da ga na današnjo obravnavo ne bo, kasneje pa si je premislil in še včeraj zatrjeval, da se je bo udeležil. Danes ga je sodnica čakala zaman. Na tem istem sodišču pa je ob isti uri potekalo tudi sojenje Danijelu Maksimoviću, ki mu sodijo zaradi poskusa uboja.