Policija v središču Ljubljane: stavbo sodišča so izpraznili. Kaj se dogaja?

Prejeli smo informacijo, da naj bi na okrajnem sodišču v Ljubljani, na oddelku za zapuščinske zadeve, prejeli obvestilo o bombi.

PU Ljubljana odgovarja, da je bila policija anonimno obveščena o sumu ogrožanja z nevarnim predmetom. Stavbo na Miklošičevi ulici so izpraznili, policija pa prostore pregleduje. Doslej niso našli nobenega potencialno nevarnega objekta, a posredovanje še poteka.

Policija je območje zavarovala s policijskim trakom. Zaradi evakuacije so bile sodne obravnave najverjetneje prekinjene. S sodišča so nam odgovorili, da so podatek o podtaknjeni bombi prejeli po telefonu, zato so v sodelovanju s policijo stavbi na Miklošičevi 10 in 12 izpraznili.

Pred dobrima dvema mesecema so policisti prejeli anonimno obvestilo, da je bomba na vrhovnem sodišču. Takrat je šlo za lažni preplah, saj policija ob pregledu stavbe ni našla eksplozivnega telesa, zato vsi upajo, da bo tudi tokrat tako.