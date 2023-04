Policija objavila šokanten posnetek ubežnika (VIDEO)

Nekateri motoristi so že odprli sezono, policija pa svari, da so ceste še hladne, spolzke, ponekod so še polne peska. Zato svetujejo, da naj ne hitijo in ne tvegajo življenja. A nekateri tega ne upoštevajo.

Ta teden je v Pijavi Gorici nastal posnetek, ki ni najbolj spodbuden za začetek motoristične sezone. Policisti so ustavljali dva motorista, ki sta vozila en za drugim. Posnetek prikazuje, kako sta pred tem kršila cestnoprometne predpise (prehitevala sta čez polno črto), njuno početje pa so snemali iz helikopterja.

Ko ju je pričakala policijska kontrola na Škofljici, je prvi od motoristov na znake policistov, tako kot je ustrezno, ustavil, drugi pa je vožnjo sprva umiril, nato pa preprosto odpeljal.

Vas zanima epilog? Ustavila ga je druga policijska patrulja, nadaljevanje s prekrški pa ga je stalo dodatnih 620 evrov in pet kazenskih točk, so sporočili iz PU Ljubljana. Prvemu motoristu, ki je na znake policistov ustavil, so spisali plačilni nalog z zneskom 160 evrov.