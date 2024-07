Policija opozarja! Opažajo večje število vlomov in tatvin

Na območju Policijske uprave Koper, predvsem na območju slovenske Istre, v zadnjih dneh beležijo povečano število vlomov, tako v stanovanja in hiše kot tudi v hotelske sobe, počitniške objekte in različne poslovne prostore. Policisti in kriminalisti intenzivno izvajajo nadzore terena in preiskujejo kazniva dejanja.

Vsako leto se na tem območju med turistično sezono poveča število kaznivih dejanj, predvsem premoženjske kriminalitete (vlomi, tatvine, drzne tatvine ...), saj obmorski kraji s povečanjem števila obiskovalcev postanejo bolj zanimivi tudi za nepridiprave.

Policija priporoča, da se zaščitite s preventivnimi ukrepi.

Ne puščajte predmetov v vozilih na vidnih mestih

Ne puščajte v sobah vrednejših predmetov, kot so dragi telefoni, denar in nakit, teh tudi ne nosite s seboj na plažo, raje uporabite dostopne sefe

Kolesa in skiroji, predvsem električna, naj bodo pravilno zavarovana

Lokalnim prebivalcem svetujejo, naj doma ne puščajo večjih vsot denarja in nakita. Ko se odpravite od doma, bodisi za kratek čas ali na dopust, poskrbite, da objekt ni videti zapuščen. Lahko pustite prižgano luč, namestite alarmne naprave, protivlomna vrata, ali prosite nekoga, naj vsak dan pride do stanovanja (prižge luči, pobere pošto) in da s tem vtis, da je vedno nekdo doma.

Ne premikajte ničesar

V primeru, da se vam vlom kljub vsemu zgodi, ne premikajte ničesar, ne dotikajte se predmetov in ne pospravljajte, ampak takoj pokličite 113. Le v tem primeru lahko namreč policisti in kriminalisti pridejo do uporabnih sledi, ki lahko s preiskavo privedejo do storilca.

Ob tem bodite pozorni na sumljive osebe in vozila, ki ne sodijo v lokalno okolje, saj gre lahko za nepridiprave. Takšna opažanja takoj sporočite na 113 (lahko tudi na anonimni telefon 080 1200), da lahko policisti na terenu informacije čim prej preverijo. Ključno je, da policijo pokličete takoj, so še sporočili.