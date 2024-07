Išče ga policija: po Ljubljani zamaskiran na skiroju kradel mimoidočim, enega pretepel

Danes, okoli 2. ure, so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini na območju Most. Po do zdaj zbranih obvestili se je zamaskirani storilec na e-skiroju pripeljal do oškodovanca in mu zagrozil, grožnje pa podkrepil z nožem, ki ga je držal v rokah.

Oškodovancu je s klopi odtujil nahrbtnik in se odpeljal. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

V nadaljevanju so bili policisti nekaj pred 4. uro obveščeni, da je po vsej verjetnosti isti storilec, prav tako na območju BTC v Mostah, s pretepom zagrozil še enemu oškodovancu in od njega zahteval denar.

Ker mu ga ta ni hotel izročiti, ga je večkrat udaril in nato zbežal, pri tem pa ničesar odtujil, a je osebo poškodoval.

Opis storilca: mlajši moški, visok okoli 170 cm, srednje postave, oblečen v črna oblačila. Policisti glede okoliščin kaznivih dejanj nadaljujejo zbiranje obvestil.